Американська фітнес-модель Ана Чері показала, що ховає під вільними спортивними формами і захопила мережу

Незважаючи на те, що модель вже багато днів перебуває на самоізоляції, їй не заважає це радувати поклонноков воими новими і держкими кадрами. Цього разу дівчина похвалилася не тільки несподіваною зміною зачіски, але ще й своїми формами, які приховувала під світлою толстовкою. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, на нових знімках дівчина з посвітлілими локонами і состриженной чубчиком блиснула своїми формами. Спочатку Ана представила кадр, на якому мило дивиться в камеру, одягнена в небесно-блакитну толстовку з написом на грудях.

А вже на другому кадрі Чері безсоромно її задирає, показуючи, що вона позує без білизни і її значну груди ніщо не приховує.

Шанувальники залишилися в захваті від побаченого:

«Виглядає як лялька Барбі. 😘», «Ух ти!!! 😍😍😍», «Да ?! Що сталося? Карантин?», «Нереально красива 🔥», «Чудовий вид😍😍😍😘🤤🤤❤️❤️❤️», «Така милашка 😍😍😘😘», «Начебто тут для чубчика увагу треба – стильний імідж ❤️».

До цього красуня з'явилася в обтягуючому вбранні, який чудово обтягнув її апетитні форми.

Так, на сторінці Наді з'явилося фото, на якому вона зображена в фіолетових спортивних лосинах з високою талією і вузькому короткому топіку. Волосся дівчини покладені в "пляжні" вільні хвилі. Макіяж з переважанням нюдовых відтінків.

Шанувальники співачки поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото. Багато хто запитував, де купити такі ж лосини.

"Ти така фантастична, така чудова 😍❤️", "Без слів ідеальний вауууу 💋", "Дуже красива дівчина", "Красива 😘", "Закоханий в твій стиль! Ти виглядаєш приголомшливо, як завжди ❤⚘🌷", "Вау чудово 🌹", "Ти така красива 🖤", "Все тіло у формі, дуже крута 🔥🔥🔥🔥", "Така чудова посмішка", "Дорогоцінна найгарніша жінка, яку коли-небудь бачили мої очі", "Мила леді, просто отпадная красуня".

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