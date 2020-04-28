Американская фитнес-модель Ана Чери показала, что прячет под свободными спортивными формами и восхитила сеть

Несмотря на то, что модель уже многие дни находится на самоизоляции, ей не мешает это радовать поклонноков воими новыми и держкими кадрами. В этот раз девушка похвасталась не только неожиданной сменой прически, но еще и своими формами, которые скрывала под светлой толстовкой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, на новых снимках девушка с посветлевшими локонами и состриженной челкой сверкнула своими формами. Сначала Ана представила кадр, на котором мило смотрит в камеру, одетая в небесно-голубую толстовку с надписью на груди.

А уже на втором кадре Чери бесстыдно ее задирает, показывая, что позирует она без белья и ее внушительную грудь ничто не скрывает.

Поклонники остались в восторге от увиденного:

«Выглядит как кукла Барби. 😘», «Ух ты!!! 😍😍😍», «Да ?! Что случилось? Карантин?», «Нереально красивая 🔥», «Великолепный вид😍😍😍😘🤤🤤❤️❤️❤️», «Такая милашка 😍😍😘😘», «Вроде здесь для челки внимание надо – стильный имидж ❤️».

До этого красотка предстала в обтягивающем наряде, который прекрасно обтянул ее аппетитные формы.

Так, на страничке Нади появилось фото, на котором она запечатлена в фиолетовых спортивных лосинах с высокой талией и узком коротком топике. Волосы девушки уложены в "пляжные" свободные волны. Макияж с преобладанием нюдовых оттенков.

Поклонники певицы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото. Многие спрашивали, где купить такие же лосины.

"Ты такая фантастическая, такая великолепная 😍❤️", "Без слов идеальный вауууу 💋", "Очень красивая девушка", "Красивая 😘", "Влюблен в твой стиль! Ты выглядишь потрясающе, как всегда ❤⚘🌷", "Вау великолепно 🌹", "Ты такая красивый 🖤", "Все тело в форме, очень крутая 🔥🔥🔥🔥", "Такая великолепная улыбка", "Драгоценная самая красивая женщина, которую когда-либо видели мои глаза", " Милая леди, просто отпадная красотка".

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