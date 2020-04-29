Популярна модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, ледь не впустила груди з глибокого декольте

Зірка представила в розділі сторіз Інстаграму нове гаряче відео, повідомляє Politeka.net. Красуня позувала в чорному мереживному боді, з величезним декольте. Груди ледве трималася в білизні, що помітно по випираючим ознаками.

Саме боді було з довгими прозорими рукавами, що не грало ні яким прикриттям, адже всі погляди були прикуті саме до декольте.

Нижня частина білизни підкреслила пишні стегна зірки, а також її тонку талію.

Завершили образ ніжний манікюр та золоті прикраси.

Демі знімала себе в дзеркалі, вона закинула волосся назад і дивилася в телефон.

На обличчі красуні виділялися пишні вії і соковиті губи.

Оскільки кадри були оприлюднені в сториз, шанувальники не змогли відкрито висловити свою думку, але можна стверджувати, що модель отримала масу компліментів: "Ох, і лапочка".

Нагадаємо, Демі Роуз з'явилася у відвертій чорній сукні. Спину обтянуло кілька чорних лямок. Сукня підкреслила пишну п'яту точку, завдяки якій Демі прославилася.

Також можна було помітити великі груди, скуту облягаючим нарядом.

Роуз дивилася вбік, відкривши губи. Довге волосся красуні було заколоте з боків.

Раніше ми писали, що Демі Роуз позувала в трусиках з мотузочок і прозорому бюстгальтері.

Додатково Демі облягла верхню частину тіла топом з сіточки.

Волосся зірка залишила розпущеним і закинула його набік. Очі красуні виблискували з-під пишних вій, а її губи були трохи прочинені.

Нагадаємо, Демі Роуз в нижній білизні приголомшила розміром своїх гир

А ще Politeka писала, що розкішна Демі Роуз уделала Кардашьян своїми пишними формами

Також Politeka повідомляла, Мокра Демі Роуз посвітила принадами у гарячій ванні