Відомі моделі Демі Роуз, Олена Омович і Анастасія Квітко влаштували в соціальній мережі Instagram переполох своїми гарячими знімками

Дівчата стали відомі у соціальних мережах завдяки незвичайній зовнішності і досить пишним формам. На думку фоловерів молодих модолей, кожна з них чимось нагадує сімейство Кардашьян, тоді як інші фанати знаменитостей впевнені: дівчата просто мають яскравий зовнішній вигляд, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, з настанням карантину Альона, Демі і Анастасія знаходяться на самоізоляції. причому не забувають дівчата ділитися на своїх сторінках у соціальних мережах своїми архівними кадрами з відпустки, радувати розповідями про життя і ділитися різними порадами.

Щоб підігрівати інтерес до себе моделі також представили серію кращих своїх кадрах в білизні і бікіні. Пропонуємо вам топ-добірку кращих кадрів моделей за останній час:

До цього на знімку Олена Омович показала, як позувала в мереживній ліфчику. Вона здавила груди з боків, щоб вони виглядали більше і соковитіше. Омович поклала між грудьми духи у вигляді туфельки. Образ красуні завершили великі сережки-кільця у вухах і тонка ланцюжок з кулоном.

Олена трохи відкрила пухкі губи і подивилася в кадр. При цьому на обличчі в неї не тільки довгі чорні стрілки, але і фільтр у вигляді татуювання.

"ТАТУ НА ОБЛИЧЧІ?😛ТАК/НІ?👇🏻 ", - поцікавилася українська знаменитість.

За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та коментарів.

"Не,на обличчі краще не треба,прикрашай тіло,твоє обличчя і без тату симпатична))", "Гарно,але краще не треба", "Шикарна груди 👍 Тату на обличчі краще не робити", "Єдиний її сенс - це замазувати тоналкою", 🖐🖐🖐😱😱 не псуй своє обличчя", "ти дуже гарна😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Олена Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.

Як повідомляла Politeka, Омович спустила штани, показавши свої принади у всій красі: жаркі кадри.

Також Politeka писала, що Омович показала, як виглядала до пластики, без грудей і губ