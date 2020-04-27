Известные модели Деми Роуз, Алена Омович и Анастасия Квитко устроили в социальной сети Инстаграм переполох своими жаркими снимками

Девушки стали известны в социальных сетях благодаря необычной внешности и довольно пышным формам. По мнению фолловеров молодых модолей, каждая из них чем-то напоминает семейство Кардашьян, тогда как другие фанаты знаменитостей уверены: девушки просто имеют яркий внешний вид, сообщает Politeka.net.

Отметим, с наступлением карантина Алена, Деми и Анастасия находятся на самоизоляции. причем не забывают девушки делиться на своих страницах в социальных сетях своими архивными кадрами из отпуска, радовать рассказами о жизни и делиться разными советами.

Чтобы подогревать интерес к себе модели также представили серию лучших своих кадрах в белье и бикини. Предлагаем и вам топ-подборку лучших кадров моделей за последнее время:

До этого на снимке Алена Омович показала, как позировала в кружевном лифчике. Она сдавила груди по бокам, чтобы они выглядели больше и сочнее. Омович уложила между грудьми духи в виде туфельки. Образ красотки завершили большие сережки-кольца в ушах и тонкая цепочка с кулоном.

Алена немного открыла пухлые губы и посмотрела в кадр. При этом на лице у нее не только длинные черные стрелки, но и фильтр в виде татуировки.

"ТАТУ НА ЛИЦЕ?😛ДА/НЕТ?👇🏻 ", - поинтересовалась украинская знаменитость.

За 10 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Не,на лице лучше не надо,украшай тело,твоё лицо и без тату симпатичное))", "Красиво,но лучше не надо", "Шикарная грудь 👍 Тату на лице лучше не делать", "Единственный ее смысл - это замазывать тоналкой", 🖐🖐🖐😱😱 не порть своё лицо", "ты очень красивая😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.

Как сообщала Politeka, Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.

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