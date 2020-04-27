Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася пружними формами в новому спортивному костюмі після тренування

Вже кілька тижнів фітнес-модель перебуває на карантині, тому бажає ділитися з шанувальниками новими не постановочними кадрами в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram. Найчастіше яскраві кадри і відео дівчини викликають досить бурхливу реакцію серед фоловерів знаменитості.Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, в цей раз дівчина постала в світлих лосинах з чорними вставками і небесно-блакитним принтом. Доповнила свій спортивний спосіб дівчина білими кросівками, тонким спортивним топом з вирізом на спині і демонструє тим самим, що Ана без білизни.

Також можна помітити, що для зручності зірка завезала свої волосся у високий недбалий високий пучок, доповнивши зачіску невеликою чорною хусткою.

На одному з кадрів Ана також позувала у білій майці, з легким мейком і заячими мереживними вушками. Дівчина мило посміхнулася, дивлячись на камеру.

До цього красуня з'явилася в обтягуючому вбранні, який чудово обтягнув її апетитні форми.

Так, на сторінці Наді з'явилося фото, на якому вона зображена в фіолетових спортивних лосинах з високою талією і вузькому короткому топіку. Волосся дівчини покладені в "пляжні" вільні хвилі. Макіяж з переважанням нюдовых відтінків.

Шанувальники співачки поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото. Багато хто запитував, де купити такі ж лосини.

"Ти така фантастична, така чудова 😍❤️", "Без слів ідеальний вауууу 💋", "Дуже красива дівчина", "Красива 😘", "Закоханий в твій стиль! Ти виглядаєш приголомшливо, як завжди ❤⚘🌷", "Вау чудово 🌹", "Ти така красива 🖤", "Все тіло у формі, дуже крута 🔥🔥🔥🔥", "Така чудова посмішка", "Дорогоцінна найгарніша жінка, яку коли-небудь бачили мої очі", "Мила леді, просто отпадная красуня".

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