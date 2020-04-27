Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась упругими формами в новом спортивном костюме после тренировки
Уже несколько недель фитнес-модель находится на карантине, поэтому предпочитает делиться с поклонниками новыми не постановочными кадрами в разделе Стори в социальной сети Инстаграм. Чаще всего яркие кадры и видео девушки вызывают довольно бурную реакцию среди фолловеров знаменитости.Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Так, в этот раз девушка предстала в светлых лосинах с черными вставками и небесно-голубым принтом. Дополнила свой спортивный образ девушка белыми кроссовками, тонким спортивным топом с вырезом на спине и демонстрирующим тем самым, что Ана без белья.
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Также можно заметить, что для удобства звезда завезала свои волосы в высокий небрежный высокий пучок, дополнив прическу небольшим черным платком.
На одном из кадров Ана также позировала в белой майке, с легким мейком и заячьими кружевными ушками. Девушка мило улыбнулась, смотря на камеру.
До этого красотка предстала в обтягивающем наряде, который прекрасно обтянул ее аппетитные формы.
Так, на страничке Нади появилось фото, на котором она запечатлена в фиолетовых спортивных лосинах с высокой талией и узком коротком топике. Волосы девушки уложены в "пляжные" свободные волны. Макияж с преобладанием нюдовых оттенков.
Поклонники певицы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото. Многие спрашивали, где купить такие же лосины.
"Ты такая фантастическая, такая великолепная 😍❤️", "Без слов идеальный вауууу 💋", "Очень красивая девушка", "Красивая 😘", "Влюблен в твой стиль! Ты выглядишь потрясающе, как всегда ❤⚘🌷", "Вау великолепно 🌹", "Ты такая красивый 🖤", "Все тело в форме, очень крутая 🔥🔥🔥🔥", "Такая великолепная улыбка", "Драгоценная самая красивая женщина, которую когда-либо видели мои глаза", " Милая леди, просто отпадная красотка".
Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат
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