Популярна модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, продемонструвала всю свою красу в облягаючому платті

Зірка часто публікує знімки в бікіні, проте на цей раз Демі вирішила блищати у відвертій чорній сукні, повідомляє Politeka.net. Модель встала до фотографа впівоберта.

Спину обтянуло кілька чорних лямок. Сукня підкреслила пишну п'яту точку, завдяки якій Демі прославилася.

Також можна було помітити великі груди, скуту облягаючим нарядом.

Роуз дивилася вбік, відкривши губи. Довге волосся красуні було заколоте з боків, тому можна було побачити маленьку блискучу сережку у вусі.

"Що б ви не робили, робіть це з любов'ю🖤", - підписала фото знаменитість.

За 11 годин пост зібрав майже 300 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів красуні, зазначивши, що ця сукня їй дуже пасує, адже тіло те, що треба.

Нагадаємо, Демі Роуз з'явилася в чорній мереживній білизні, яка виглядала на ній ідеально.

Ліфчик обтягнув соковиті форми грудей, які ледь трималися в тісній білизні. Трусики зірка натягнула вище стегон, завдяки чому вони здавалися досконалими.

"Ангел у плоті", - підписала фото Роуз.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала в стягуючому чорному корсеті і таких же облягаючих лосинах.

Свої об'ємні груди модель «сховала» в сірому топі з глибоким декольте і кокетливою блискавкою попереду, що додає особливу родзинку в її образ.

На кадрах Демі спокусливо вигинається перед камерою, демонструючи свою фігуру у всій красі.

Користувачі мережі не змогли залишити відкрито коментарі, адже кадри були оприлюднені в сториз.

Нагадаємо, Демі Роуз в нижній білизні приголомшила розміром своїх гир.

Як повідомляла Politeka, розкішна Демі Роуз уделала Кардашьян своїми пишними формами.

Також Politeka писала, що мокра Демі Роуз посвітила принадами у гарячій ванні.