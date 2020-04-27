Фітнес-модель Ана Чері показала розкішну фігуру в крихітному мереживному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
«Ідеальна модель», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позиурет в мереживній вбранні, який ледь відтягнула. З-за цього в дзеркальне відображення потрапило явно зайве. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Мммм. Вкусняшка», «ось це форми, відпад», «розкішне тіло! Пощастило вашому коханому», «це просто космос», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що Ана Чері постала в спортивному і, одночасно, гарячому способі. Знаменитість часто показує в Instagram, як тренується в спортивних костюмах. Цього разу зірка вирішила просто продемонструвати костюм на собі.
Модель одягла світлий, облягаючий топ, а також облягаючі штани і кросівки.
Красуня позувала в півоберта до фотографа, посвітивши ідеальної п'ятою точкою, і за це пишними грудьми.
Волосся Чері - хвилясті, сама вона виглядає свіжо. Здається, що на красуні майже немає макіяжу, лише блиск прикрашає губи.
В пості модель оголосила про те, що проводить онлайн-тренування кожну тиждень і запросила передплатників приєднатись.
За півгодини пост зібрав понад 26 тисяч лайків та коментарів.
Користувачі мережі написали, що в захваті від форм Чері. Люди називали модель королевою фітнесу і дивувалися неймовірної краси.
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