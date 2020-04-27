Фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в крохотном кружевном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Идеальная модель», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позиурет в кружевном наряде, который едва оттянула. Из-за этого в зеркальное отображение попало явно лишнее. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Мммм. Вкусняшка», «вот это формы, отпад», «роскошное тело! Повезло вашему любимому», «это просто космос», - пишут они.

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До этого мы писали, что Ана Чери предстала в спортивном и, одновременно, горячем образе. Знаменитость часто показывает в Инстаграм, как тренируется в спортивных костюмах. В этот раз звезда решила просто продемонстрировать костюм на себе. 

Модель надела светлый, обтягивающий топ, а также облегающие штаны и кроссовки. 

Красотка позировала в полоборота к фотографу, посветив идеальной пятой точкой, и при это пышной грудью. 

Волосы Чери - волнистые, сама она выглядит свежо. Кажется, что на красотке почти нет макияжа, лишь блеск украшает губы. 

В посте модель объявила о том, что проводит онлайн-тренировки каждую неделю и пригласила подписчиков присоедениться. 

За полчаса пост собрал более 26 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали, что в восторге от форм Чери. Люди называли модель королевой фитнеса и поражались невероятной красоте. 

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Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

А еще Politeka писала, что роскошная Ана Чери показала «близняшек» без белья

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