Фитнес-модель Ана Чери показала роскошную фигуру в крохотном кружевном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Идеальная модель», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позиурет в кружевном наряде, который едва оттянула. Из-за этого в зеркальное отображение попало явно лишнее. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Мммм. Вкусняшка», «вот это формы, отпад», «роскошное тело! Повезло вашему любимому», «это просто космос», - пишут они.

До этого мы писали, что Ана Чери предстала в спортивном и, одновременно, горячем образе. Знаменитость часто показывает в Инстаграм, как тренируется в спортивных костюмах. В этот раз звезда решила просто продемонстрировать костюм на себе.

Модель надела светлый, обтягивающий топ, а также облегающие штаны и кроссовки.

Красотка позировала в полоборота к фотографу, посветив идеальной пятой точкой, и при это пышной грудью.

Волосы Чери - волнистые, сама она выглядит свежо. Кажется, что на красотке почти нет макияжа, лишь блеск украшает губы.

В посте модель объявила о том, что проводит онлайн-тренировки каждую неделю и пригласила подписчиков присоедениться.

За полчаса пост собрал более 26 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что в восторге от форм Чери. Люди называли модель королевой фитнеса и поражались невероятной красоте.

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