Знаменита фітнес-модель Ана Чері потрясла пружною п'ятою точкою на камеру

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування.

До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

Нове фото не стало виключенням з правил, на ньому красуня з'явилася в обтягуючому вбранні, яке чудово обтягнуло її апетитні форми.

Так, на сторінці Наді з'явилося фото, на якому вона зображена в фіолетових спортивних лосинах з високою талією і вузькому короткому топіку. Волосся дівчини покладене в "пляжні" вільні хвилі. Макіяж з переважанням нюдових відтінків.

Шанувальники співачки поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото. Багато хто запитував, де купити такі ж лосини.

"Ти така фантастична, така чудова 😍❤️", "Без слів ідеальна вауууу 💋", "Дуже красива дівчина", "Красива 😘", "Закоханий в твій стиль! Ти виглядаєш приголомшливо, як завжди ❤⚘🌷", "Вау чудово 🌹", "Ти така гарна 🖤", "Все тіло у формі, дуже крута 🔥🔥🔥🔥", "Така чудова посмішка", "Дорогоцінна найгарніша жінка, яку коли-небудь бачили мої очі", " Мила леді, просто відпадна красуня".

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

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