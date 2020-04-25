Фітнес-модель Ана Чері забула про сором і показалася перед фанатами в гарячому вбранні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, модель позує сидячи в одному білизни і кофті. Звеза вирішила задерти її, показавши фанатам розкішні форми, які вирішила прикрити руками. Саму фотографію вона ніяк не підписала, хоча її прихильники були в захваті від ідеального тіла кумира.

«Це просто краса», «божественний вигляд», «вогонь взагалі», «це космос», «боже, це хіба можливо – бути такою гарною», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, фітнес-модель Ана Чері постала в спортивному і, одночасно, гарячому образі.

Знаменитість часто показує в Instagram, як тренується в спортивних костюмах. Цього разу зірка вирішила просто продемонструвати костюм на собі.

Модель одягла світлий, облягаючий топ, а також облягаючі штани і кросівки.

Красуня позувала в півоберта до фотографа, посвітивши ідеальної п'ятою точкою, і за це пишними грудьми.

Волосся Чері - хвилясті, сама вона виглядає свіжо. Здається, що на красуні майже немає макіяжу, лише блиск прикрашає губи.

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