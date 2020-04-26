Знаменитая фитнес-модель Ана Чери потрясла упругой пятой точкой на камеру

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании.

Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

Новое фото не стало исключением из правил, на нем красотка предстала в обтягивающем наряде, который прекрасно обтянул ее аппетитные формы.

Так, на страничке Нади появилось фото, на котором она запечатлена в фиолетовых спортивных лосинах с высокой талией и узком коротком топике. Волосы девушки уложены в "пляжные" свободные волны. Макияж с преобладанием нюдовых оттенков.

Поклонники певицы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото. Многие спрашивали, где купить такие же лосины.

"Ты такая фантастическая, такая великолепная 😍❤️", "Без слов идеальный вауууу 💋", "Очень красивая девушка", "Красивая 😘", "Влюблен в твой стиль! Ты выглядишь потрясающе, как всегда ❤⚘🌷", "Вау великолепно 🌹", "Ты такая красивый 🖤", "Все тело в форме, очень крутая 🔥🔥🔥🔥", "Такая великолепная улыбка", "Драгоценная самая красивая женщина, которую когда-либо видели мои глаза", " Милая леди, просто отпадная красотка".

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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