Фітнес-модель Ана Чері постала в спортивному і, одночасно, гарячому образі
Знаменитість часто показує в Instagram, як тренується в спортивних костюмах, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка вирішила просто продемонструвати костюм на собі.
Модель одягла світлий, облягаючий топ, а також облягаючі штани і кросівки.
Красуня позувала в півоберта до фотографа, посвітивши ідеальною п'ятою точкою, і при цьому пишними грудьми.
Волосся Чері - хвилясте, сама вона виглядає свіжо. Здається, що на красуні майже немає макіяжу, лише блиск прикрашає губи.
Путін вирішив переписати історію і зганьбився перед росіянами: "Дід в бункері занудьгував"
Чоловік Кухар з "Танців з зірками" заліз на дружину і показав, як потрібно займатися спортом: інтимні кадри
Пенсії українців перерахують, хто отримає нові гроші вже в травні: "Доплата призначена лише тим, хто..."
Виплати під загрозою: екстрена заява Фонду соцстрахування, грошей вистачить не всім
В пості модель оголосила про те, що проводить онлайн-тренування кожний тиждень і запросила підписників приєднатись.
За півгодини пост зібрав понад 26 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що в захваті від форм Чері. Люди називали модель королевою фітнесу і дивувалися неймовірної красі.
Нагадаємо, Ана Чері позувала у відвертому топі і крихітній білизні, яка максимально підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Королева!», «це занадто гаряче», «це просто неймовірне тіло», «бомбезні форми! Пощастило тобі», «вау, розкішна», - пишуть вони.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері сиділа в трусиках на ванній.
Поруч можна побачити різні ємності, де креми та пінки для прийому ванни, а також квіти та інші предмети, що стояли в кімнаті.
Чері прикрила однією рукою свої груді, а також газетою, яку тримала в ній. Волосся модель вирішила залишити розпущеним.
Фанати встигли поставити більше 100 тисяч лайків і написали безліч приємних коментарів.
Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать
А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків