Фітнес-модель Ана Чері постала в спортивному і, одночасно, гарячому образі

Знаменитість часто показує в Instagram, як тренується в спортивних костюмах, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка вирішила просто продемонструвати костюм на собі.

Модель одягла світлий, облягаючий топ, а також облягаючі штани і кросівки.

Красуня позувала в півоберта до фотографа, посвітивши ідеальною п'ятою точкою, і при цьому пишними грудьми.

Волосся Чері - хвилясте, сама вона виглядає свіжо. Здається, що на красуні майже немає макіяжу, лише блиск прикрашає губи.

В пості модель оголосила про те, що проводить онлайн-тренування кожний тиждень і запросила підписників приєднатись.

За півгодини пост зібрав понад 26 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що в захваті від форм Чері. Люди називали модель королевою фітнесу і дивувалися неймовірної красі.

Нагадаємо, Ана Чері позувала у відвертому топі і крихітній білизні, яка максимально підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Королева!», «це занадто гаряче», «це просто неймовірне тіло», «бомбезні форми! Пощастило тобі», «вау, розкішна», - пишуть вони.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері сиділа в трусиках на ванній.

Поруч можна побачити різні ємності, де креми та пінки для прийому ванни, а також квіти та інші предмети, що стояли в кімнаті.

Чері прикрила однією рукою свої груді, а також газетою, яку тримала в ній. Волосся модель вирішила залишити розпущеним.

Фанати встигли поставити більше 100 тисяч лайків і написали безліч приємних коментарів.

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