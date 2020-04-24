Фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників і блиснула ідеальними пружними формами в наряді без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, модель позує в крихітному топі без білизни, з-під якого видніються пружні форми. Крім того, на Чері також красується міні-білизна, яке вона задерла рукою.

Уточнимо, що сам знімок ніяк не підписаний, хоча її шанувальники прийшли в захват від ідеального тіла кумира.

«Вау, оце форми», «вогонь», «боже, це чудово», «як же красиво виглядає», «богиня!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері вирішила представити топ своїх кращих кадрів за останній час.

Зірка після настання карантину вирішила активніше вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram, публікувати фото з тренувань і ділитися кадрами, які раніше найбільше припали до душі фанатам.

В цей раз фітнес-модель представила серію сонячних кадрів, на яких приміряла відразу кілька різних образів. На вечірньому кадрі зірка позувала, безсоромно приспустивши плаття і похвалившись власними формами. На іншому фото Ана показала всю себе без одягу, але в одних черевиках.

Також Чері представила фото, на якому позувала серед квітів у шовковому платті, яке також спустила з плечь. Не забула Ана показати два сонячних кадру з прогулянки на пляжі, на якому з'явилася в крихітному бікіні яскравого кольору. Під схожими фото шанувальники також залишали безліч пикатных комметариев, серед яких відзначилися ті, хто просив дівчину "зігріти свої булочки", натякаючи на те, що їм подобаються кадри зірки в бікіні.

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків