Американська фітнес-модель Ана Чері вирішила представити топ своїх кращих кадрів за останній час

Зірка після настання карантину вирішила активніше вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram, публікувати фото з тренувань і ділитися кадрами, які раніше найбільше припали до душі фанатам. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

В цей раз фітнес-модель представила серію сонячних кадрів, на яких приміряла відразу кілька різних образів. На вечірньому кадрі зірка позувала, безсоромно приспустивши плаття і похвалившись власними формами. На іншому фото Ана показала всю себе без одягу, але в одних черевиках.

Також Чері представила фото, на якому позувала серед квітів у шовковому платті, яке також спустила з плечь. Не забула Ана показати два сонячних кадру з прогулянки на пляжі, на якому з'явилася в крихітному бікіні яскравого кольору.

Раніше дівчина вирішила розповісти під новим знімком, що почала приймати нові амінокислоти, які імітують точний амінокислотний профіль м'язової тканини, даючи вам можливість відновлювати м'язи швидше, ніж вони руйнуються!

«ЕАА підвищить вашу здатність відновлюватися і збільшувати м'язову масу, і його можна приймати протягом дня.

Причина, по якій ви повинні приймати такі добавки полягає в тому, що організм не може виробляти подібні кислоти! І вони допоможуть вам швидше відновитися, так що ви не будете хворіти і зможете швидше пройти іншу важку тренування і швидше прогресувати.

Тепер який обрати ?? Особисто я вважаю, що ЕАА - кращий вибір для серйозних спортсменів, які прагнуть максимізувати свій потенціал для нарощування м'язової маси. EAAs дасть вам «більше віддачі від витрачених коштів», тому що ви отримуєте від цього більше переваг», - розповіла Ана під стильним кадром і тут же отримала сотні коментарів у відповідь. Багато хто не втрималися від жарти, що топ Анни ось-ось трісне від таких форм.

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