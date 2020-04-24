Американская фитнес-модель Ана Чери решила представить топ своих лучших кадров за последнее время

Звезда после наступления карантина решила активнее вести свою страницу в социальной сети Инстаграм, публиковать фото с тренировок и делиться кадрами, которые ранее больше всего пришлись по душе фанатам. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В этот раз фитнес-модель представила серию солнечных кадров, на которых примерила сразу несколько разных образов. На вечернем кадре звезда позировала, бесстыдно приспустив платье и похваставшись собственными формами. На другом фото Ана показала всю себя без одежды, но в одних ботинках.

Также Чери представила фото, на котором позировала среди цветов в шелковом платье, которое также спустила с плечь. Не забыла Ана показать два солнечных кадра с прогулки на пляже, на котором появилась в крошечном бикини яркого цвета. Под похожими фото поклонники также оставляли множество пикатных комметариев, среди которых отметились те, кто просил девушку "согреть свои булочки", намекая на то, что им нравятся кадры звезды в бикини.

Ранее девушка решила рассказать под новым снимком, что начала принимать новые аминокислоты, которые имитируют точный аминокислотный профиль мышечной ткани, давая вам возможность восстанавливать мышцы быстрее, чем они разрушаются!

«EAA повысит вашу способность восстанавливаться и увеличивать мышечную массу, и его можно принимать в течение дня.

Причина, по которой вы должны принимать такие добавки заключается в том, что организм сам не может вырабатывать подобные кислоты! И они помогут вам быстрее восстановиться, так что вы не будете так болеть и сможете быстрее пройти другую тяжелую тренировку и быстрее прогрессировать.

Теперь какой выбрать ?? Лично я считаю, что EAA - лучший выбор для серьезных спортсменов, стремящихся максимизировать свой потенциал для наращивания мышечной массы. EAAs даст вам «больше отдачи от затраченных средств», потому что вы получаете от этого больше преимуществ», - рассказала Ана под стильным кадром и тут же получила сотни комментариев в ответ. Многие не удержались от шутки, что топ Анны вот-вот треснет от таких форм.

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