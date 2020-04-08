49-річна відома модель, "чорна пантера" Наомі Кемпбелл з'явилася в досить відвертій сукні на одному із заходів

Зірка, як і більшість людей у світі, знаходиться в самоізоляції, пише Рoliteka.net. Модель вирішила опублікувати знімок річної давності, де вона зображена під час одного з весіль.

Для виходу знаменитість обрала прозорий топ в горошок, з-під якого виднівся ліфчик.

Зверху на плечі був накинутий довгий плащ, який тягнувся по підлозі.

Також Наомі одягла штани на високій посадці, які підкреслили її тонку талію. Туфлі на шпильках і клатч завершили стильний образ.

Наомі розпустила хвилясте волосся, на повіках можна помітити темні тіні, а губи блищали.

Виглядала красуня просто чудово, справжня діва.

"Весільний наряд 1 рік тому @themarcjacobs @chardefrancesco. Я танцювала всю ніч безперервно, поки не добралася до Кейптауна", - підписала фото зірка.

За сім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Кемпбелл назвали ідеальною жінкою, говорили, що вона дуже приваблива і так далі. Загалом, зірка без всяких сумнівів гідна тільки захоплення.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл розмістила в сториз фото, на якому вона позує в одній спідній білизні.

На зірці яскраво-зелені ліфчик і трусики, а також підтяжки і помаранчеві панчохи. Фігура знаменитості заворожує: пружний прес, тонка талія, стрункі ніжки і пишні груди.

Дівчина встала в пікантну позу, спершись на авто.

Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл постала на тлі чорної стіни, дивлячись в камеру, тримаючи руки в кишенях штанів. Крім них, на голе тіло моделі надітий чорний блискучий le smoking з паєтками і атласними лацканами. З-під модного піджака видно частково оголені груди.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл змінилася до невпізнання, нове фото вражає: "чорна пантера стала рожевою"

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