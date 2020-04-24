Супермодели 90-х были настоящими звездами и могли соревноваться по популярности с голливудскими актрисами

Сегодня большинству из них за 50, и многие из моделей сильно постарели. Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят суперзвезды прошлого.

52-летняя Памела Андерсон долгое время считалась самой сексуальной женщиной мира. После 40 лет блондинка начала активно злоупотреблять пластикой, из-за чего ее лицо сильно изменилось. Сегодня у себя в Инстаграм модель публикует архивные фото и лишь иногда хорошо обработанные свежие фото.

Супермодель Синди Кроуфорд продолжает сниматься для журналов и даже иногда выходит на подиум. Она красиво стареет, предпочитая не портить натуральную красоту пластикой. Кстати, 18-летняя дочь Кроуфорд – ее копия.

49-летняя Наоми Кэмпбелл старается держать себя в форме. Напомним, что модель была первой темнокожей девушкой, которая появилась на обложках французского и английского Vogue и журнала Time. Сегодня Наоми выглядит грозно. Вероятно, из-за ботокса и подтяжек.

Красотка Клаудия Шиффер все еще снимается для модных журналов. Несмотря на возраст, модель выглядит потрясающе как для женщины средних лет.

Кристи Тарлингтон с возрастом стала только прекраснее. Модель имеет какую-то ангельскую внешность, которой не страшен возраст. Отметим, что Тарлингтон многие годы держалась в списках самых высокооплачиваемых моделей мира.

Напомним, что "черная пантера" Наоми Кэмпбелл обтянула достоинства сеточкой, молодая позавидует: "Дива".

Как сообщала Politeka, роскошная Синди Кроуфорд поразила интимными фото домашних родов: "Сердце разбивается...".

Также Politeka писала, что томная Памела Андерсон приспустила халат ради пикантного кадра: "Ангел с небес".