Відома британська модель Демі Роуз без сорому показала новий спокусливий образ

На фото Роуз позувала в трусиках з мотузочок і прозорому бюстгальтері. Додатково Демі облягла верхню частину тіла топом або чимось подібним з сіточки. Волосся зірка залишила розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Твоя лисичка", - лаконічно підписала фото Роуз.

Фанати встигли поставити майже 400 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Я люблю тебе", "Час подобається", "Красива", "Дівча", "Прекрасно", "чудово", "Пряна лисиця".

Повідомлялося, що британська модель Демі Роуз поділилася своїм новим привабливим чином.

На ньому Роуз позує в обтягуючому чорному корсеті і таких же облягаючих лосинах. Свою об'ємну груди модель «сховала» в сірому топі з глибоким декольте і кокетливою блискавкою попереду, додає особливу родзинку в її образ. На кадрах Демі спокусливо вигинається перед камерою, демонструючи свою фігуру у всій красі.

Раніше ми повідомляли, що Демі Роуз вирішила порадувати шанувальників і показала розкішне тіло в прозорій сукні.

Так, дівчина позує в прозорій сукні перед дзеркалом, демонструючи на камеру свою пишність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Супер – хороша», «Вау, яка штучка», «неймовірна», «фігура – космос», «я не можу цього витримати», «королева», «так виглядає справжня богиня», - пишуть вони.

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