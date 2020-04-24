Відома британська модель Демі Роуз без сорому показала новий спокусливий образ
На фото Роуз позувала в трусиках з мотузочок і прозорому бюстгальтері. Додатково Демі облягла верхню частину тіла топом або чимось подібним з сіточки. Волосся зірка залишила розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Твоя лисичка", - лаконічно підписала фото Роуз.
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Фанати встигли поставити майже 400 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Я люблю тебе", "Час подобається", "Красива", "Дівча", "Прекрасно", "чудово", "Пряна лисиця".
Повідомлялося, що британська модель Демі Роуз поділилася своїм новим привабливим чином.
На ньому Роуз позує в обтягуючому чорному корсеті і таких же облягаючих лосинах. Свою об'ємну груди модель «сховала» в сірому топі з глибоким декольте і кокетливою блискавкою попереду, додає особливу родзинку в її образ. На кадрах Демі спокусливо вигинається перед камерою, демонструючи свою фігуру у всій красі.
Раніше ми повідомляли, що Демі Роуз вирішила порадувати шанувальників і показала розкішне тіло в прозорій сукні.
Так, дівчина позує в прозорій сукні перед дзеркалом, демонструючи на камеру свою пишність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Супер – хороша», «Вау, яка штучка», «неймовірна», «фігура – космос», «я не можу цього витримати», «королева», «так виглядає справжня богиня», - пишуть вони.
Нагадаємо, Демі Роуз в нижній білизні приголомшила розміром своїх гир
А ще Politeka писала, що розкішна Демі Роуз уделала Кардашьян своїми пишними формами
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