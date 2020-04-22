Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала ідеальне тіло у новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує біля столу в одній білизні, демонструючи на камеру бездоганні форми. Як можна помітити, з-під білизни визирає пірсинг дівчата на інтимному місці.

Саму фотографію Омович вирішила ніяк не коментувати. Більш того, вона позбавила такої можливості своїх передплатників, викинувши знімок в Сторіс.

До цього ми писали, що українська модель Олена Омович влаштувала розкішну фотосесію в полі.

Свіжі знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Омович постала в спортивних штанях і мініатюрному топі, який більше нагадував спортивний ліф. Судячи з усього, вона зупинилася у полі, коли їхала в машині, тому фотосесія виявилася спонтанною.

Зірка Инстаграма спустила штани, оголивши свій плоский животик. Крім цього вона без сорому виставила на огляд головну гордість, яка чудово проглядалася через тонку тканину топа. Видно, що у Омович зроблений пірсинг на грудях. Це помітили і її прихильники.

«Яку локацію ми знайшли по дорозі в Одесу! Яке фото подобається більше?», - дівчина підписала серію фото.

Нагадаємо, що Омович показала топ самих жарких фото: без білизни, з подружкою і дзеркалом.

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