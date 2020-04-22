Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась пышными формами в новом спортивном костюме

После ведения карантина, знаменитостям массово пришлось менять профили в социальных сетях и придумывать, чем разнообразить свой профиль, оставаясь все время дома. Девушка решила делиться архивными кадрами, домашними фото, а также полезными замечаниями. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Девушка решила рассказать под новым снимком, что начала принимать новые аминокислоты, которые имитируют точный аминокислотный профиль мышечной ткани, давая вам возможность восстанавливать мышцы быстрее, чем они разрушаются!

«EAA повысит вашу способность восстанавливаться и увеличивать мышечную массу, и его можно принимать в течение дня.

Причина, по которой вы должны принимать такие добавки заключается в том, что организм сам не может вырабатывать подобные кислоты! И они помогут вам быстрее восстановиться, так что вы не будете так болеть и сможете быстрее пройти другую тяжелую тренировку и быстрее прогрессировать.

Теперь какой выбрать ?? Лично я считаю, что EAA - лучший выбор для серьезных спортсменов, стремящихся максимизировать свой потенциал для наращивания мышечной массы. EAAs даст вам «больше отдачи от затраченных средств», потому что вы получаете от этого больше преимуществ», - рассказала Ана под стильным кадром и тут же получила сотни комментариев в ответ. Многие не удержались от шутки, что топ Анны вот-вот треснет от таких форм.

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Так, модель позирует в облегающем топе и крохотном белье, которое максимально подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Королева!», «это слишком горячо», «это просто невероятное тело», «бомбезные формы! Повезло тебе», «вау, роскошная», - пишут они.

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