Багато дівчат мріють про пишний бюст і навіть готові лягти заради нього на стіл пластичного хірурга.

Politeka показує пишногрудих красунь, які із задоволенням демонструють, чим їх нагородила природа.

Емілі Ратаковскі має нестандартні модельні форми - у дівчини четвертий розмір грудей, що розбурхує уяву чоловіків всього світу. Модель дуже любить відверті зйомки і демонструє свій бюст у усій красі.

Співачка Ганна Семенович вирішила зменшити груди з дев'ятого (!) до п'ятого розміру. Через пишний бюст артистка мала проблеми протягом довгих років, але це не заважає їй регулярно публікувати відверті фото у мережі.

23-х річна модель Тіна Кунакі часто роздягається на камеру і показує, завдяки чому змусила Венсана Касселя забути про Моніку Беллуччі.

Костянтин Меладзе зізнавався, що коли брав Надію Мейхер до групи «ВІА Гра» вона не те що співати, говорити не вміла. Але її зовнішність максимально відповідала назві жіночого колективу.

Наймолодша мільярдерка світу, 22-річна Кайлі Дженнер дуже пишається своїми грудьми і часто показує її в білизні і купальникаї.

Перед українською красунею Дашею Астаф'євою не встояв навіть засновник Playboy Х'ю Хефнер. Співачці пощастило, розмір її бюсту не змінюється в залежності від ваги, як це буває у інших дівчат. Її груди завжди четвертого розміру, навіть після схуднення.

Співачка, мама трьох дітей і успішна бізнес-вумен Анна Седокова любить балувати шанувальників сміливими фото, за що постійно отримує масу негативних відгуків, її дорікають у вульгарності і навіть піддають сумніву натуральність її бюста.

Нагадаємо, мокра Семенович роздяглася і вразила пікантними кадрами з ванної.

Як повідомляла Politeka, Дженнер, Хадід, Ратаковскі та інші супермоделі помірялися принадами без одягу: жаркі кадри.

Також Politeka писала, що Полякова і Астаф'єва позбавилися від білизни і показали, чиї груди гарніші.