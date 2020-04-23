Многие девушки мечтают о пышном бюсте и даже готовы лечь ради него на стол пластического хирурга.

Politeka показывает пышногрудых красоток, которые с удовольствием демонстрируют, чем их наградила природа.

Эмили Ратаковски обладает нестандартными модельными формами — у девушки четвертый размер груди, что будоражит воображение мужчин всего мира. Модель очень любит откровенные съемки и демонстрирует свой бюст во всей красе.

Певица Анна Семенович решила уменьшить грудь с девятого (!) до пятого размера. Из-за пышного бюста артистка испытывала проблемы на протяжении долгих лет, но это не мешает ей регулярно публиковать откровенные фото в сети.

23-х летняя модель Тина Кунаки часто раздевается на камеру и показывает, благодаря чему заставила Венсана Касселя забыть о Монике Беллуччи.

Константин Меладзе признавался, что когда брал Надежду Мейхер в группу «ВИА Гра» она не то, что петь, говорить не умела. Но ее внешность максимально соответствовала названию женского коллектива.

Самая молодая миллиардерша мира, 22-летняя Кайли Дженнер очень гордится своей грудью и часто показывает ее в белье и купальниках.

Перед роковой украинской красавицей Дашей Астафьевой не устоял даже основатель Playboy Хью Хефнер. Певице крупно повезло, размер ее бюста не меняется в зависимости от веса, как это бывает у других девушек. Ее грудь всегда четвертого размера, даже после похудения.

Певица, мама троих детей и успешная бизнес-вумен Анна Седокова любит баловать поклонников смелыми фото, за что постоянно получает массу негативных отзывов, ее упрекают в вульгарности и даже подвергают сомнению натуральность ее бюста.

Напомним, мокрая Семенович разделась и поразила пикантными кадрами из ванной.

Как сообщала Politeka, Дженнер, Хадид, Ратаковски и другие супермодели померялись прелестями без одежды: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Полякова и Астафьева избавились от белья и показали, чья грудь красивее.