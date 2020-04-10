Российская актриса Анна Семенович без комплексов разделась и сняла видео во время купания

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась откровенными кадрами на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Анна Семенович рассказала, как борется с китайским вирусом. Несмотря на карантин, ей время от времени приходится выходить из дома. Поэтому каждый раз, когда возвращается, популярная актриса и певица проводит дезинфекцию для всего тела.

В коротком ролике обнаженная Анна Семенович нежится в ванной, демонстрируя часть выдающегося бюста. При этом звезда поворачивает голову и томно играет взглядом.

"После каждого выхода на улицу , прихожу домой и делаю полную дезинфекцию! Набираю ванну с солью , добавляю соду и много мыла, на всякий случай! А как действуете вы?", - написала она в описании.

Пользователи социальной сети написали много комментариев и засыпали Анну Семенович комплиментами:

"Красивая девушка 🌷"; "Аннечка молодчина. Ванна очищает от всех бактерий"; "Анечка, вы прекрасны 😍"; " Страшненько 😳😁😁"; "Анютка,классно получилось!!!Приятной ванны тебе!!!🤣😃🥰😘😘😘🤗🤗🤗"; " Ммммм какая прелесть, а вам личный дезинфектор случайно не нужен, 🌹🌹🌹😉".

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся".