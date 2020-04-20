Популярна британська співачка Дуа Ліпа взяла участь у відвертій фотосесії

Нове фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Артистка поділилася знімком зі зйомки для журналу. Стилісти вибрали для неї вельми незвичайний образ, зібравши волосся в гульку, а груди сховали під тісним шматком тканини, який схожий на мініатюрний топ.

Образ зухвалої дівчини доповнили прикраси на пальцях, а також безліч татуювань. На фото видно як мінімум 6 тату, але у співачки їх набагато більше. Відомо, що ззаду на руці у неї є маленька пальмочка, а на плечі красується цифра «245».

За півгодини пост зірки зібрав 342 тисячі лайків. В коментарях дівчині залишили безліч компліментів.

«Так гарно», «Чудово», «Люблю тебе», «Богиня», «Моя королева», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дуа Ліпа поділилася ще одним кадром з фотосесії, де вона стоїть у вовняній шапці і мікро топі, прикривши свої груди руками. У кадр потрапила пружна засмагла шкіра блондинки.

Дуа Ліпа - це британська співачка косівського походження. Її кар'єра стрімко пішла вгору в 2015 році, після того, як вона підписала контракт з Warner Bros. Records. Її пісні не сходять з перших місць британських чартів. Вона шалено популярна в Британії, на неї підписано понад 43 мільйонів осіб.

Нагадаємо, що Дуа Ліпа в мікро топі подратувала пружним тілом: «Ідеальна».

Як повідомляла Politeka, MamaRika в одних трусиках завела гарячим знімком: "Ви що там робите?".

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