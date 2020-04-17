Британська співачка Дуа Ліпа взяла участь у відвертій фотосесії

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Ліпа стоїть у вовняній шапці і мікро топі, прикривши свої груди руками. У кадр потрапила пружна засмагла шкіра блондинки. Крім цього Липа засвітила свої татуювання. Ззаду на руці у неї маленька пальмочка, а на плечі красується цифра «245».

За день пост зірки зібрав понад 1,2 мільйони лайків. В коментарях Ліпі залишили безліч компліментів.

«Я твій великий шанувальник», «Неймовірна», «Ідеальна», «Я люблю тебе, Дуа», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що днями Дуа також поділилася фотографією обкладинки модного журналу, яку вона прикрасила. Дівчина позувала для журналу в дуже незвичайному вбранні. Її груди прикривають шкіряні вставки, далі плаття переходить у мереживо, а внизу – в прозору тканину. Артистка стоїть в трусиках, які повністю проглядаються через сукню. Зазначимо, що у Ліпи дуже незвичайна зачіска. Зверху волосся пофарбоване в блонд, а знизу видніються чорні пасма. Це фото зібрало більше 2 мільйонів лайків.

Дуа Липа - це британська співачка косівського походження. Її кар'єра стрімко пішла вгору в 2015 році, після того, як вона підписала контракт з Warner Bros. Records. Її пісні не сходять з перших місць британських чартів.

Нагадаємо, що Дуа Ліпа ледве вмістила свою головну гордість в тісний топ: жаркі кадри.

А ще Politeka писала, що MamaRika в одних трусиках завела гарячим знімком: "Ви що там робите?".

Також Politeka повідомляла, що напівгола Мішель Андраде засвітила принади: «Чудова».