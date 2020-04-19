Українська модель, більше відома як «українська Кардашьян» Олена Омович засвітила опухле обличчя на камеру і потрясла принадами без білизни

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку в соцмережі інста-моделі.

Сонна Альона вирішила покрасуватися в сториз инстаграма без мейк-апу, з опухлим обличчям. По всій видимості, вона тільки прокинулася до обіду і вирішила зняти кілька спокусливих кадрів у тісній просвечивающемся топіку.

«Красуня» прочинила пишні губи і спробувала посміхнутися на камеру. Але погляд мимоволі привертав масивний бюст інста-зірки, який заповнив більшу частину знімка.

Нагадаємо, що раніше Омович показала, як крутиться перед камерою в джинсах і чорному мереживній ліфчику, який ідеально підкреслює її пишні груди. Дівчина щосили вигинається і кокетливо прикладає палець до пухким губок.

«Мій свэг», - підписала ролик красуня.

Нагадаємо, що Омович вибрала для виходу в люди тісний чорний комбінезон, який обтягнув її струнку фігуру, однак не зміг вмістити величезну груди моделі. На голові у зірки красувалися африканські кіски, що тільки додало зухвалості образу. Головне достоїнство моделі буквально вываливалось з костюма, які ледь прикрив інтимні частини тіла зірки.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до нових знімків, так як вона опублікувала їх у сториз. Але вже зрозуміло, що на вулицях всі погляди були прикуті до цієї красуні.

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