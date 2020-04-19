Фитнес-модель Ана Чери сверкнула перед фанатами идеальными формами в крохотном бикини на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Кто ж не знает Ану?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует в крохотном бикини, демонстрируя роскошные и пышные формы. Ее поклонники активно лайкали снимок хотя и не смогли восхититься телом кумира.

До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери показала, кто помогает ей преодолевать стресс из-за затянувшегося карантина.

Пандемия китайского вируса заставила звезд спорта и шоу-бизнеса придумывать новые поводы для до того, чтобы напоминать о себе и держать в тонусе подписчиков.

Особенно тяжело приходится людям, привыкшим к обожанию публики, путешествиям и для которых популярность исчислялась количеством лайков в соцсетях.

Например, Ана Чери увеличила откровенный контент на своей странице, публикуя полуголые фото и видео тренировок, от которых дар речи пропадает не только у мужчин.

В этот раз звезда решила использовать еще один беспроигрышный вариант для того, чтобы обратить на себя внимание, и подключила «тяжелую артиллерию»: появилась в кадре с котиком.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат.

А еще Politeka писала, что роскошная Ана Чери показала «близняшек» без белья.

Также Politeka сообщала, что Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков.