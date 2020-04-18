Українська модель Олена Омович покрасувалася перед камерою в спокусливому ліфчику

Популярна українська інста-діва встигла прославитися в мережі, як «українська Кардашьян». Омович славиться своїми відвертими образами і любов'ю до нестандартного одягу. На цей раз модель вирішила порадувати підписників коротким відео, на якому вона позувала перед камерою в нижній білизні, передає Politeka.net.

На короткому ролику, опублікованому в розділі Сторіз, Омович крутиться перед камерою в джинсах і чорному мереживному ліфчику, який ідеально підкреслює її пишні груди. Дівчина щосили вигинається і кокетливо прикладає палець до пухких губок.

«Мій свег», - підписала ролик красуня.

Зазначимо, що шанувальники моделі не змогли прокоментувати кадри, так як в розділі Сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали про те, що Омович засвітилася в незвичайному чорному комбінезоні, подчеркнувшем неймовірно тонку талію знаменитості.

Дівчина з яскравим макіяжем налице позувала в засвіченому сонцем салоні автомобіля з чашкою кави в руках. Свій скромний образ Альона доповнила новою зачіскою - безліччю дрібних кісок. На другому кадрі в тому ж образі зірка вирішила розстебнути комбінезон і посвітити грудьми.

«Розстебнутий чи Застебнутий? Цей комбез залишився в інших кольорах в @lior_boutique. Він як друга шкіра...тільки з утяжкою», - написала Альона під новим постом.

Нагадаємо, українська Кардашьян показала, що приховує під тоненьким костюмом.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян шокувала новою зовнішністю, мережа в розгубленості.

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