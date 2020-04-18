Анфіса Чехова спокусила користувачів мережі гарячими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, самоізоляція у кожного відбувається по-своєму: хтось з задоволенням читає розумні книжки і переглядає старі фільми, інші ж буквально знемагають від нудьги. А от знаменита телеведуча Анфіса Чехова заявила, що зіткнулася на карантині перед важким вибором: що ж одягнути.

Так, кілька годин тому телеведуча показала серію знімків на яких Анфіса з'явилася у відвертому вбранні, який підкреслив кожен вигин її апетитною фігури.

Так, епатажна телеведуча вбралася в прозоре чорне боді, крізь яке добре видно апетитну фігуру Чехової. Дівчина вигнулась у спокусливій позі, здається, лише мереживо прикриває її інтимні місця. І звичайно ж, макіяж зроблений з акцентом на червоні губи. Укладка – недбалі локони, спадаючі на плечі.

У підписі до світлини телеведуча запитала у користувачів мережі, який же наряд їй обрати: червоний шовковий халат або пухнасту піжаму рожевого кольору.

Шанувальники оцінили як самі фото, так і почуття стилю Анфіси. Вони стали залишати в коментарях поради про те, що їй краще приміряти, а також не забували про компліменти.

"Краще ось так як є)", "Ви спокусниця👍", "В білизні саме воно😍😍😍", "Шикарна фігура можна і не одягати", "Анфісочка, одягайте Щастя і Посмішку - вони вам найбільше до лиця ❤️", " Анфіса, Ви і в мішку прекрасні🔥🔥🔥та ще й дуже інтелектуальні", " Просто мрія", "Вау, яка шикарна".

Варто відзначити, що Анфіса ретельно стежить за своєю фігурою. Адже не так давно відома телеведуча зайнялася просуванням авторського курсу схуднення.

Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».

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