Анфиса Чехова соблазнила пользователей сети горячими кадрами

Как сообщает Politeka.net, самоизоляция у каждого проходит по-своему: кто-то с удовольствием читает умные книжки и пересматривает старые фильмы, другие же буквально изнывают от скуки. А вот знаменитая телеведущая Анфиса Чехова заявила, что столкнулась на карантине перед трудным выбором: что же надеть.

Так, несколько часов назад телеведущая показала серию снимков на которых Анфиса предстала в откровенном наряде, который подчеркнул каждый изгиб ее аппетитной фигуры.

Так, эпатажная телеведущая облачилась в прозрачное черное боди, сквозь которое хорошо видно аппетитную фигуру Чеховой. Девушка выгнулась в соблазнительной позе, кажется, лишь кружево прикрывает ее интимные места. И конечно же, мейкап сделан с акцентом на алые губы. Укладка – небрежные локоны, спадающие на плечи.

В подписи к снимку телеведущая спросила у пользователей сети, какой же наряд ей выбрать: красный шелковый халат или пушистую пижаму розового цвета.

Поклонники оценили как само фото, так и чувство стиля Анфисы. Они стали оставлять в комментариях советы о том, что ей лучше примерить, а также не забывали о комплиментах.

"Лучше вот так как есть)", "Вы прелестница👍", "В белье самое оно😍😍😍", "Фигура шикарная можно и не одевать", "Анфисочка, одевайте Счастье и Улыбку - они вам больше всего к лицу ❤️", " Анфиса, Вы и в мешке прекрасны🔥🔥🔥да ещё и очень интелектуальны", " Просто мечта", "Вау, какая шикарная".

Стоит отметить, что Анфиса тщательно следит за своей фигурой. Не так давно известная телеведущая занялась продвижением авторского курса похудения.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

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