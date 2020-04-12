Светская львица, актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась откровенным снимком с модного показа

Архивное фото она опубликовала на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. На фото Хилтон стоит в экстремальном мини и микро топе, оголив свой живот и ноги. Волосы девушки собраны в необычную прическу, а глаза подведены яркими синими стрелками. Видно, что Хилтон перестаралась с автозагаром.

«Спуск по взлетно-посадочной полосе во время #FashionWeek», - написала звезда, добавив, что по пятницам публикует архивные фото.

Кроме этого, Хилтон поделилась фото с Бритни Спирс, которая также была на этом показе. Интересно, что Бритни тоже одета в маленький топ, который оголяет ее живот. Судя по одежде знаменитостей, мероприятие проходило в конце 2000-х, когда Спирс и Хилтон были на пике популярности.

Пост Хилтон собрал более 460 тысяч просмотров. В комментариях оставили множество комплиментов звезде.

«Люблю тебя так сильно принцесса», «Идеальное тело», «Люблю тебя, Пэрис», «Да! Неоновая красота», «Королева», -- пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 39-летняя Пэрис Хилтон опубликовала фото, представ в соблазнительном виде. Модель предстала на снимке в нижнем белье. Белый лифчик был прозрачным по бокам и едва прикрывал грудь. Звезда позировала, изящно выгнувшись. За ее спиной были пририсованы крылья ангела.

Напомним, что ранее мы писали про самые худшие наряды знаменитостей: Кира Найтли в бабушкином платье и простушка Пэрис Хилтон.

Как сообщала Politeka, жених Пэрис Хилтон рассказал о предстоящей свадьбе.

Также Politeka писала, как выглядела Пэрис Хилтон без пластики.