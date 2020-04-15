Популярная модель Алена Омович похвасталась впечатляющими формами в необычном белье

Украинская красотка приобрела большую популярность в сети благодаря своим выдающимся формам, полученным во многом благодаря пластическим операциям. Модель стала получать множество предложений рекламы нижнего белья и купальников и даже прославилась, как «украинская Кардашьян».

Сейчас Омович продолжает активно продвигать свою страницу в Инстаграм и публикует там множество новых снимков. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она опубликовала в разделе Сториз кадр, на котором позирует в черном кружевном белье. Лифчик комплекта отличается оригинальной формой и выгодно подчеркивает грудь красотки. Образ Омович дополняет оригинальная высокая прическа с мелкими косичками.

К сожалению, многочисленные поклонники модели не смогли прокомментировать ее фото, ведь в разделе Сториз нет такой возможности.

До этого мы писали о том, что Омович решила показать фанатам еще одну красотку из модельного мира. Совместное фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

На фото Омович сидит в компании еще одной модели нижнего белья. Девушки одеты в платья с глубоким вырезом в районе декольте. У обеих девушек весьма внушительные формы, что они без лишней скромности продемонстрировали.

«Брю или Блонд?», - кокетливо спросила Омович у своих подписчиков.

Напомним, украинская Кардашьян спустила штаны, показав свои прелести во всей красе.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян показала, как выглядела до пластики, без груди и губ.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян померялась «дыньками» с горячей подружкой.