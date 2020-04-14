29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, виставила напоказ свою гордість

Зірка опублікувала нове відверте фото у своєму Інстаграмі, передає Politeka.net. На знімку модель постала в ліжку, скажімо так, непристойній позі.

Кортес встала на карачки, виставивши свою головну гордість, за яку отримала титул.

На зірці було тільки хутряне боа і трусики-бікіні.

Сьюзі позувала на ліжку, надівши туфлі на шпильці. Гарячий образ моделі завершили аксесуари.

Зірка відкрила рот, приклавши палець до губ і подивилася вдалину.

За шість годин пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали, що гаряча красуня виглядає апетитно, а також висловлювали бажання побути з нею на ліжку. Також люди говорили, що Кортес завжди буде в їхніх серцях, адже у неї такі красиві форми і вона вогняна.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес вимазала свою пружну п'яту точку шоколадом, при ледь не завсетивши голі груди.

Зірка прикрила принади морквиною. На ній також можна було помітити вушка, більше, як вже зрозуміло, на ній нічого не було.

Модель вигиналася, демонструючи красиву фігуру. Її довге волосся було розпущене.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес вразила своєю гордістю на камеру. На кадрах Кортес постала в білих міні-шортиках, які виділили її апетитну п'яту точку.

Сьюзі нахилилася, виставивши сідниці і стала ними активно рухати.

Можна було помітити віддалік, що у моделі розпущене волосся, які вона прихопила шпилькою.

"Здрастуйте, мої улюблені 🔥🔥🔥", - підписала гарячі кадри зірка.

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