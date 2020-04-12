Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала розкішну фігуру в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, зірка лежить на кушетці в зеленому купальнику, який мінімально прикриває її розкішні форми. При цьому Квітко задерла ногу, прикриваючи інтимне місце. Доповнює образ зірки красиві браслети і окуляри.

«Боже, зараз лусне купальник», «розкішна красуня», «бомба», «неймовірне тіло», «божественний вигляд», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Анастасія Квітко опублікувала серію пікантних знімків. Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що Квітко зовсім не соромиться публікувати гарячі знімки і відео, але на цей раз Настя переплюнула навіть себе.

Мало того, що вона знялася лише в білизні, але ще й запропонувала оцінити своє тіла з трьох різних ракурсів.

Вбралася Настя просто мікроскопічне білизна, яке дозволило розглянути всі її нереальні форми крізь прозоре мереживо.

Модель вирішила поцікавитися, який знімок найбільше сподобався її шанувальникам.

Явним переможцем стало фото, на якому Настя, ледь не засвітила самі таємне місце.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.