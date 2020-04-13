29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес,яка двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, виставила напоказ все, що можна

Зірка часто публікує у своєму Instagram фото "непристойного" характеру, передає Politeka.net.

В цей раз знаменитість без сорому постала напівоголеною.  На знімку Кортес позувала напівлежачи, спираючись на руку. 

Зверху на моделі рожевий топік з довгими рукавами, який ледь прикриває груди, адже його довжина просто екстремальна. На боці у знаменитості красується тонке татуювання у вигляді надпису. 

А внизу на красуні немає нижньої білизни. Її накачані сідниці напружилися, адже ноги в цей час тримали ролики. Довгі гольфи обтягнули ніжки вище колін. 

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Кортес опустила очі, прикривши рукою інтимне місце. 

Завершили її образ яскраві окуляри і дві грайливі косички. 

За 19 годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі написали зірці масу приємних повідомлень зі смайликами і словами. І, дійсно, від її красивої фігури і подкаченного тіла неможливо відірватися: "Кайфова". 

Нагадаємо, Сьюзі Кортес показала, як займається на тренажері.

При цьому тренер відобразив її вигляд ззаду. Помітні накачані руки зірки, її рівна спинка, тонка талія і пружні сідниці.

Кортес качала руки, при цьому її довге розпущене волосся ворушилися від вітру.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес показала пікантне відео.  На кадрах вона постала в образі пасхального кролика, але через вбрання, її можна було порівняти з кроликом Playboy.

Вбралася Кортес у купальник бірюзового кольору, який підкреслив її феноменальні груди. 

Вушка кролика і спокусливий макіяж просто захопили її підписників. 