29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, выставила напоказ все, что можно

Звезда часто публикует в своем Инстаграм фото "неприличного" характера, передает Politeka.net.

В этот раз знаменитость без стеснения предстала полуобнаженной.  На снимке Кортес позировала полулежа, опираясь на руку. 

Сверху на модели розовый топик с длинными рукавами, который едва прикрывает грудь, ведь его длина просто экстремальна. На боку у знаменитости красуется тонкая татуировка в виде надписи. 

А внизу на красотке нет нижнего белья. Ее накаченные ягодицы напряглись, ведь ноги в это время держали ролики. Длинные гольфы обтянули ножки выше колен. 

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Кортес опустила глаза, прикрыв рукой интимное место. 

Завершили ее образ яркие очки и две игривые косички. 

За 19 часво пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали звезде массу приятных сообщений со смайликами и словами. И, действительно, от ее красивой фигуры и подкаченного тела невозможно оторваться: "Кайфовая". 

Напомним, Сьюзи Кортес показала, как занимается на тренажере.

При этом тренер запечатлел ее вид сзади. Заметны накаченные руки звезды, ее ровная спинка, тонкая талия и упругие ягодицы.

Кортес качала руки, при этом ее длинные распущенные волосы шевелились от ветра.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес показала пикантное видео.  На кадрах она предстала в образе пасхального кролика, но из-за наряда, ее можно было сравнить с кроликом Playboy.

Облачилась Кортес в купальник бирюзового цвета, который подчеркнул ее феноменальную грудь. 

Ушки кролика и соблазнительный макияж просто восхитили ее подписчиков. 