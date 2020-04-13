29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, выставила напоказ все, что можно
Звезда часто публикует в своем Инстаграм фото "неприличного" характера, передает Politeka.net.
В этот раз знаменитость без стеснения предстала полуобнаженной. На снимке Кортес позировала полулежа, опираясь на руку.
Сверху на модели розовый топик с длинными рукавами, который едва прикрывает грудь, ведь его длина просто экстремальна. На боку у знаменитости красуется тонкая татуировка в виде надписи.
А внизу на красотке нет нижнего белья. Ее накаченные ягодицы напряглись, ведь ноги в это время держали ролики. Длинные гольфы обтянули ножки выше колен.
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Кортес опустила глаза, прикрыв рукой интимное место.
Завершили ее образ яркие очки и две игривые косички.
За 19 часво пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали звезде массу приятных сообщений со смайликами и словами. И, действительно, от ее красивой фигуры и подкаченного тела невозможно оторваться: "Кайфовая".
Напомним, Сьюзи Кортес показала, как занимается на тренажере.
При этом тренер запечатлел ее вид сзади. Заметны накаченные руки звезды, ее ровная спинка, тонкая талия и упругие ягодицы.
Кортес качала руки, при этом ее длинные распущенные волосы шевелились от ветра.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес показала пикантное видео. На кадрах она предстала в образе пасхального кролика, но из-за наряда, ее можно было сравнить с кроликом Playboy.
Облачилась Кортес в купальник бирюзового цвета, который подчеркнул ее феноменальную грудь.
Ушки кролика и соблазнительный макияж просто восхитили ее подписчиков.
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