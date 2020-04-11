Знаменитість показала, як їй вдається бути такою розкішною

29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі стала переможницею конкурсу Міс Бум-Бум, показала, як тренується

Зірка проводить багато часу в спортзалі, що видно по її накаченному тілу, передає Politeka.net.

На одному з останніх відео модель показала, як займається на тренажері. При цьому тренер відобразив її вигляд ззаду. Помітні накачані руки зірки, її рівна спинка, тонка талія і пружні сідниці. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Кортес качала руки, при цьому її довге розпущене волосся ворушилися від вітру.

Тепер зрозуміло, чому у зірки таке пружне тіло, а на деяких знімках можна помітити і кубики преса.

"Важке тренування з супер-тренером з фітнесу @bade_personal_trainer_oficial дійсно вражає... 🔪💀✔️🇧🇷", - підписала кадри зірка.

За 10 годин пост зібрав понад 20 тисяч переглядів та багато коментарів. Користувачі мережі написали, що їм дуже сподобалося тренування, а також що її тіло - справжня досконалість.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес еротично розляглася в кріслі. З одягу на ній тільки босоніжки. Шанувальники можуть розгледіти обриси її бездоганної фігури. Зірка вразила формами і знімок тут же зібрав тисячі лайків.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в чорному капелюсі і трусиках, тримаючи в зубах цигарку, ліфчика на ній немає. У наступному образі апетитна модель дивиться на себе в дзеркало, прикриваючи груди рукою.

На фото видно тату Мессі яке кокетливо «визирає» з-під трусиків. Відомо, що зірка - затята фанатка цього футболіста.

Шанувальники красуні розсипалися в компліментах: "Фатальна красуня", "Вражає", "Форми просто супер".

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