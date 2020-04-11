Знаменитость показала, как ей удается быть такой роскошной

29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды ставшая победительницей конкурса Мисс Бум-Бум, показала, как тренируется

Звезда проводит много времени в спортзале, что видно по ее накаченному телу, передает Politeka.net.

На одном из последних видео модель показала, как занимается на тренажоре. При этом тренер запечатлил ее вид сзади. Заметны накаченные руки звезды, ее ровная спинка, тонкая талия и упругие ягодицы. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Кортес качала руки, при этом ее длинные распущенные волосы шевелились от ветра.

Теперь понятно, почему у звезды такое упругое тело, а на некоторых снимках можно заметить и кубики пресса.

"Тяжелая тренировка с супер-тренером по фитнесу @bade_personal_trainer_oficial действительно впечатляет... 🔪💀✔️🇧🇷", - подписала кадры звезда.

За 10 часов пост собрал более 20 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети написали, что им очень понравилась тренировка, а также что ее тело - настоящее совершенство.

Напомним, Сьюзи Кортес эротично разлеглась в кресле. Из одежды на ней только босоножки. Поклонники могут разглядеть очертания ее безупречной фигуры.Звезда впечатлила формами и снимок тут же собрал тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в черной шляпе и трусиках, в зубах держа сигарету, лифчика на ней нет. В следующем образе аппетитная модель смотрит на себя в зеркало, прикрывая грудь рукой.

На фото видно тату Месси которое кокетливо «выглядывает» из-под трусиков. Известно, что звезда - ярая фанатка этого футболиста.

Поклонники красотки рассыпались в комплиментах: "Роковая красотка", "Впечатляет", "Формы просто супер".

Напомним, обладательницу самых красивых ягодиц застукали с Месси: пикантные фото взорвали сеть

Как сообщала Politeka, обладательница самых красивых ягодиц изогнулась в горячей позе: «Такая чувственная»

Также Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц разделась и показала все свое великолепие: горячие кадры