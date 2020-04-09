Відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) з'явилася на вулиці в масці

Зірка не знаходиться на самоізоляції і показала, як проводить час на карантині в США, передає Politeka.net.

На фото знаменита модель журналу "Playboy" пройшлася по вулиці Лос-Анджелеса (США). У спокусливому образі.

На зірці був облягаючий топ, який підкреслив достоїнства без білизни. Тканина натягнулася на грудях і вигляд Кассандри був досить гарячий: "Пустунка".

Модель одягла маленькі шортики на вісокій посадці, які подчеркнули її тонку талію і пишні стегна. Не можна було не помилуватися фігурою зірки - вона просто чудова.

Пишні груди, тонка талія і красиві стегна - все виглядає ідеально.

Сьєнега тримала в руці обруч і телефон. Волосся моделі развезвалося на вітрі. Образ завершували аксесуари і світло-жовта маска.

Знаменитість йшла займатися спортом, одягнувши кросівки.

Фото розлетілися по мережі і були оприлюднені в одній з україномовних груп. Майже за добу пост зібрав понад 100 лайків.

Модель "Playboy" і раніше помічали, коли вона прогулювалася по вулиці під час режиму самоізоляції.

Так, зірка вийшла у відвертому топі, який ледь прикрываль її груди і у довгих штанях-кльош у соняшниках.

Кассандра Сьєнега заворожила формами і своєю зухвалістю, адже мало того, що вона ходила по вулиці, так ще й була без маски.

Два дні тому Кассандра Сьєнега позувала в трусиках-бікіні і блакитному топі. Зірка з'явилася стоячи у воді. Вона доторкнулася до обличчя пальцями, засвітивши довгий манікюр. Фігура на фото все також гідна похвали.

Відомо, що в цьому році мексиканській моделі виповнюється 35 років, але форми своєї вона не втрачає.

Нагадаємо, зірка "Playboy" згадала молодість і показала всю свою красу в чорному білизна.

Також Politeka повідомляла про те, що модель "Playboy" в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

Politeka писала і про те, що відома модель «труснула старовиною» і засвітила на камеру пишний бюст.