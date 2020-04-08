49-летняя известная модель, "черная пантера" Наоми Кэмпбелл появилась в довольно откровенном платье на одном из мероприятий

Звезда, как и большинство людей в мире, находится в самоизоляции, пишет Рoliteka.net. Модель решила опубликовать снимок годовой давности, где она запечатлена во время одной из свадеб.

Для выхода знаменитость выбрала прозрачный топ в горошек, из-под которого виднелся лифчик.

Сверху на плечи был накинут длинный плащ, который тащился по полу.

Также Наоми надела брюки на высокой посадке, которые подчеркнули ее тонкую талию. Туфли на шпильках и клатч завершили стильный образ.

Наоми распустила волнистые волосы, на веках можно заметить темные тени, а губы блестели.

Выглядела красотка просто великолепно, настоящая дива.

"Свадебный наряд 1 год назад @themarcjacobs @chardefrancesco. Я танцевала всю ночь напролет, пока не добралась до Кейптауна", - подписала фото звезда.

За семь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Кэмпбелл назвали идеальной женщиной, говорили, что она очень привлекательна и так далее. В общем, звезда без всяких сомнений достойна только восхищения.

Напомним, Наоми Кэмпбелл разместила в сториз фото, на котором она позирует в одном нижнем белье.

На звезде ярко-зеленые лифчик и трусики, а также подтяжки и оранжевые чулки. Фигура знаменитости завораживает: упругий пресс, тонкая талия, стройные ножки и пышная грудь.

Девушка встала в пикантную позу, облокотившись на авто.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл предстала на фоне черной стены, глядя в камеру и держа руки в карманах брюк. Помимо них, на голое тело модели надет черный блестящий le smoking с пайетками и атласными лацканами. Из-под модного пиджака видна частично обнаженная грудь.

Напомним, Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости, новое фото поражает: "черная пантера стала розовой"

Как ранее сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье поразила откровенным видом: кадры, от которых захватывает дух

Также Politeka информировала, что Наоми Кэмпбелл засняли сразу с тремя мужчинами: "прямо на полу...", кадры вакханалии