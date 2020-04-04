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Олена Омович опублікувала нове спокусливе фото в мережі, змусивши серце чоловіків битися частіше

Українська Кардашьян Олена Омович, яка отримала титул завдяки своїм видатним принад, порадувала шанувальників новими фото на карантині. Про це пише Politeka з посиланням на особисту сторінку в instagram зірки соцмереж.

Вона позує на паркінгу в рожевому спортивному костюмі з капюшоном, при цьому вона підняла кофту, під якою нічого не було, і засвітила голий живіт.

При цьому, Омович запитала у фоловерів, який колір у них улюблений:

«Ваш улюблений колір? Мій Рожевий і Чорний», – написала Альона під фото.

Шанувальники оцінили нове фото української інста-моделі, назвавши її лялькою Барбі, а також «завдали» інших компліментів.

«Барбі», «Зелений. На прогулянці в паркінгу?», «Мега дівчинка», «Моя любов», «Лялечка красуня», – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала ідеальну фігуру на відпочинку. Уточнимо, що на знімку Омович позує в міні білизну під час відпочинку на Мальдівах. Як можна помітити, значні форми зірки ледь утримує крихітний вбрання.

А оскільки фотографію Омович вирішила викинути в сторіс, її шанувальники не змогли висловити слова захоплення ідеальним тілом кумира.

Нагадаємо, що Омович ледве втримала пружні принади в тонкому топіку: "Як добре".

Як повідомляла Politeka, Омович ледь вмістила «близнят» в облягаючий топ: «Як стирчать…».

Також Politeka писала, що Омович без білизни розсунула ноги, показавши всі самі соковиті місця: «Дешево виглядає».