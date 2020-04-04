Модель сфотографировалась на автопарковке, задрав одежду и...

Алена Омович опубликовала новое соблазнительное фото в сети, заставив сердце мужчин биться чаще

Украинская Кардашьян Алена Омович, которая получила титул благодаря своим выдающимся прелестям, порадовала поклонников новым фото на карантине. Об этом пишет Politeka со ссылкой на личную страницу в инстаграм звезды соцсетей.

Она позирует на паркинге в спортивном розовом костюме с капюшоном, при этом она подняла кофту, под которой ничего не было, и засветила голый живот.

При этом, Омович спросила у фолловеров, какой цвет у них любимый:

«Ваш любимый цвет? Мой Розовый и Чёрный», – написала Алена под фото.

Поклонники оценили новое фото украинской инста-модели, назвав ее куклой Барби, а также «отвесили» других комплиментов.

«Барби», «Зелёный. На прогулке в паркинге?», «Мега девочка», «Моя любовь», «Куколка красавица», – пишут в комментариях.

Напомним, что Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала идеальную фигуру на отдыхе. Уточним, что на снимке Омович позирует в мини белье во время отдыха на Мальдивах. Как можно заметить, внушительные формы звезды едва удерживает крохотный наряд.

А поскольку фотографию Омович решила выбросить в сторис, ее поклонники не смогли высказать слова восхищения идеальным телом кумира.

Напомним, что Омович едва удержала упругие прелести в тонком топике: "Как хорошо".

Как сообщала Politeka, Омович едва вместила «близняшек» в облегающий топ: «Как торчат…».

Также Politeka писала, что Омович без белья раздвинула ноги, показав все самые сочные места: «Дешево выглядит».