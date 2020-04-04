Британська модель Демі Роуз, яку прозвали "новою Кардаш'ян", приголомшила пікантним знімком

Як повідомляє Politeka.net, мініатюрна модель Демі Роуз дуже популярна у Великобританії завдяки своїй схожості з американською зіркою Кім Кардаш'ян.

Демі володіє апетитною фігурою, яка може змусити серця багатьох чоловіків битися все частіше. Існують деякі недоброзичливці, початківці писати безліч коментарів в яких звинувачують Демі Роуз у використанні уколів краси, а також у тому, що дівчина постійний гість пластичних клінік, але це її не зупиняє бажання радувати своїх шанувальників спокусливими знімками.

Однією з улюблених поз моделі є селфі, але своєрідне - вона з радістю демонструє свої величезні форми у всій красі.

Цей раз не став винятком. У своїх сторіс Роуз черговий раз похвалилася своїми вже неосяжними формами, які, ніби, продовжують збільшуватися.





Відзначимо, що не так давно модель з'явилася на кадри лише в бікіні синього відтінку, верхню частину купальника дівчина вирішила залишити в шафі. На знімку Роуз катається на гойдалці у відкритому басейні, свою пишну красу вона прикриває рукою.

Її волосся покладені в легкі локони і прибрані в бік, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на очі.

Шанувальники були зачаровані новим образом своєї спокусливої улюблениці, залишивши для неї безліч компліментів.

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