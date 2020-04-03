Емілі Ратаковскі показала, як проводить час на карантині, випиваючи насамоті

Популярна американська модель не перестає радувати своїх шанувальників новими сміливими кадрами на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Як повідомляє Politeka, на цей раз красуня виклала відео, в якому показала, чим займалася в останні дні.

Ролик являє собою нарізку кадрів, знятих в різні дні, на яких Ратаковскі робить буквально одне і те ж: модель цокається келихом або чашкою з власним відображенням у дзеркалі, а потім робить ковток. Таким чином зірка вирішила показати, як їй самотньо на карантині.

Цікаво, що навіть на простих домашніх кадрах модель не забуває виглядати спокусливо. Так, серед її нарядів на відео можна розгледіти розкритий чорний халат, під яким нічого немає, короткий топ, що демонструє вражаючий прес красуні, і коротку кофту з великим декольте.

Також в одному з фрагментів Ратаковски з'являється в одних штанях і мереживному ліфчику.

У підписі до відео красуня закликає своїх підписників залишатися вдома.

Зазначимо, що відео менше ніж за день набрало 4 мільйони переглядів і майже 4 тисячі коментарів.

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