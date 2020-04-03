Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, помірялася формами з подругою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки в Instagram.
Так, обидві дівчата позують сидячи на гідроскутері. І модель, й її подруга у красивих купальниках виставили напоказ розкішні форми. Доповнювали їх образи елегантні окуляри.
Однак шанувальники Квітко не змогли що-небудь сказати, оскільки фотографію вона викинула у себе в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше, Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала гаряче розвага
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
«Літо кожен день», - коротко сказано в підпису.
Уточнимо, що на фотографії Квітко позує задерши руки, виставивши напоказ неосяжні форми у відвертій топі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Насолоджуйтесь! У нас тут не так весело», «от би пригорнутися до тебе, хоч на секунду», «вау, оце тіло», «принцеса», «незрівнянна красуня», - пишуть вони.
Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте: «Зараз випадуть!»
Як повідомляла Politeka, російська Кардашcян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.