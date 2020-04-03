Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, померилась формами с подругой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды в Instagram.

Так, обе девушки позируют сидя на гидроскутере. И модель, и ее подруга в облегающих купальниках выставили напоказ роскошные формы. Дополняли их образы элегантные очки.

Однако поклонники Квитко не смогли что-либо сказать, поскольку фотографию она выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала горячее развлечение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Лето каждый день», - коротко сказано в подписи.

Уточним, что на фотографии Квитко позирует задрав руки, выставив напоказ необъятные формы в облегающем топе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Наслаждайтесь! У нас тут не так весело», «вот бы прижаться к тебе, хоть на секунду», «вау, вот это тело», «принцесса», «бесподобная красавица», - пишут они.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.