Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, померилась формами с подругой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды в Instagram.
Так, обе девушки позируют сидя на гидроскутере. И модель, и ее подруга в облегающих купальниках выставили напоказ роскошные формы. Дополняли их образы элегантные очки.
Однако поклонники Квитко не смогли что-либо сказать, поскольку фотографию она выбросила у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала горячее развлечение
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Лето каждый день», - коротко сказано в подписи.
Уточним, что на фотографии Квитко позирует задрав руки, выставив напоказ необъятные формы в облегающем топе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Наслаждайтесь! У нас тут не так весело», «вот бы прижаться к тебе, хоть на секунду», «вау, вот это тело», «принцесса», «бесподобная красавица», - пишут они.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте: «Сейчас выпадут!»
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.