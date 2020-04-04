Колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо опублікувала сториз, в якому продемонструвала своє спортивне тіло

38-річна знаменитість, яка отримала популярність завдяки роботі з багатьма брендами, у тому числі "Victoria’s Secret", не перестає радувати шанувальників своєю фігурою, пише Рoliteka.net.

Зірка представила кілька відео, на яких постала в маленькому ліфчику золотого відтінку. Тонкі бретельки ледь утримували соковиті соковиті принади, словом: "Ось це форми!".

Принади випирають з білизни їх неможливо е помітити. При цьому також не можна не звернути уваги на тонку талію і сталевий прес зірки. Її фігура гідна тільки похвал.

Також Алессандра одягла штани, які підкреслили її накачені ніжки і розкішні сідниці.

Спортивний образ був завершений різними ланцюжками на шиї і маленькими сережками у вухах.

Амбросіо записала відео крупним планом, застосувавши золотий фільтр. На ній немає макіяжу, на обличчі виділяються лише брови, а волосся вона прибрала в пучок.

На одному з фото Амбросіо показала, що займається спортом і прийняла позу з йоги.

Так як кадри були оприлюднені в Сториз, ніхто не міг залишити коментар відкрито, але ми впевнені, що модель отримала масу компліментів.

Варто відзначити, що араз на сторінку екс-ангелу підписані більше 10 мільйонів осіб.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо красувалася біля океану.

Зірка показала показала бездоганну фігуру у червоному в роздільному купальнику.

Своє довге волосся модель затягнула в пучок і дивиться на одному знімку вдалину.

Підкреслимо, в профілі знаменитості - чимало відвертих знімків. Хоча Алессандра вже мама, але пологи ніяк не вплинули на її зовнішній вигляд.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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