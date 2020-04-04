Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио опубликовала сториз, в котором продемонстрировала свое спортивное тело

38-летняя знаменитость, которая получила популярность благодаря работе со многими брендами, в том числе "Victoria’s Secret", не перестает радовать поклонников своей фигурой, пишет Рoliteka.net.

Звезда представила несколько видео, на которых предстала в маленьком лифчике золотого оттенка. Тонкие бретельки едва удерживали сочные прелести, словом: "Вот это формы!".

Прелести выпирают из белья их невозможно е заметить. При этом также нельзя не обратить внимания на тонкую талию и стальной пресс звезды. Ее фигура достойна только похвал.

Также Алессандра надела леггинсы, которые подчеркнули ее накаченные ножки и роскошные ягодицы.

Спортивный образ был завершен различными цепочками на шее и маленькими сережками в ушах.

Амбросио записала видео крупным планом, применив золотой фильтр. На ней нет макияжа, на лице выделяются лишь брови, а волосы она убрала в пучок.

На одном из фото Амбросио показала, что занимается спортом и приняла позу из йоги.

Так как кадры были обнародованы в Сториз, никто не мог оставить комментарий открыто, но мы уверены, что модель получила массу комплиментов.

Стоит отметить, что ейчас на страницу экс-ангела подписаны более 10 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио блистала у океана.

Звезда показала показала безупречную фигуру в алом в раздельном купальнике.

Свои длинные волосы модель затянула в пучок и смотрит на одном снимке вдаль.

Подчеркнем, в профиле знаменитости - немало откровенных снимков. Хотя Алессандра уже мама, но роды никак не повлияли на ее внешний вид.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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